الدفاع الليتوانية: نجهز شحنة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية اليوم /الجمعة/ أنها تجهز شحنة مساعدات عسكرية لترسلها قريبًا إلى أوكرانيا وسط حربها المستمرة مع روسيا.

ونقلت شبكة راديو وتلفاز ليتوانيا عن بيان الوزارة القول ‘ن "قاذفات الصواريخ NASAMS والطائرات بدون طيار والمعدات اللوجستية وأسرة الأطفال ومجموعة واسعة من أشكال الدعم الأخرى سيتم تسليمها قريبًا إلى أوكرانيا".



وعلاوة على المعدات العسكرية المقدمة، تواصل ليتوانيا أيضًا تدريب الجنود الأوكرانيين، وتوفير العلاج الطبى وإعادة التأهيل للأوكرانيين، وتوفير الخبرة والدفع فى الأموال الدولية لمساعدة أوكرانيا.



وقالت الوزارة إن القيمة الإجمالية لمساعدة ليتوانيا منذ اندلاع الحرب التى قادتها روسيا فى أوكرانيا فى فبراير 2022 وصلت إلى حوالى نصف مليار يورو.



ويشمل دعم ليتوانيا لأوكرانيا طائرات الهليكوبتر والمدافع المضادة للطائرات وناقلات الجنود المدرعة، كما زودت ليتوانيا، أوكرانيا بطائرات هليكوبتر ومدافع مضادة للطائرات وعربات مصفحة فى عام 2023.



وشمل الدعم العسكرى الليتوانى أيضًا على طائرات هليكوبتر من طراز Mi-8 ومدافع L-70 المضادة للطائرات بالذخيرة وناقلات جنود مدرعة M113 وملايين طلقات الذخيرة .



وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.