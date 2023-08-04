اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على أخر بعصى خشبية في القاهرة

الجمعة، 04 أغسطس 2023 12:04 ص
الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على أخر بعصى خشبية في القاهرة متهم
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر "بعصا خشبية" وإحداث إصابات به بسبب خلافات بينهما بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة .
 
بالفحص باشراف اللواء اشرف الجندي مدير الامن تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (مالك مكتب لتركيب كاميرات المراقبة - مقيم بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الناحية) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته على إثر مطالبة المجنى عليه "للجانى" بباقى مستحقاته المالية مقابل تركيب كاميرات مراقبة بالمحل خاصته .
 
عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف امام رجال المباحث باشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

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