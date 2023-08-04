الخارجية الهندية: لا نعتزم عقد اجتماعات بشأن أوكرانيا على هامش قمة العشرين

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية شرى أريندام باجشي، أن الحكومة الهندية لا تخطط لعقد أى اجتماعات بشأن أوكرانيا على هامش قمة مجموعة العشرين التى ستعقد فى نيودلهى فى سبتمبر المقبل.

وقال باجشي، ردًا على سؤال من وكالة أنباء "تاس" الروسية حول ما إذا كان زعماء العالم قد يجرون مناقشات بشأن التسوية الأوكرانية فى سبتمبر على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها فى الهند "لا، بالتأكيد".



يُشار إلى أن صحيفة "بولتيكو" الأمريكية نقلت عن أحد المصادر أن اجتماعا بشأن أوكرانيا على مستوى رؤساء الدول قد يعقد فى سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أو قمة مجموعة العشرين فى الهند.



وبحسب الصحيفة، فإن المناقشات جارية أيضًا لتنظيم قمة أكثر تنظيما حول التسوية الأوكرانية فى وقت لاحق من هذا العام، لكن لم يتم ذكر تواريخ محددة أو من سيحضر.



يُذكر أن الهند تترأس مجموعة العشرين هذا العام، وستستضيف مدينة نيودلهى القمة خلال يومى 9 و 10 سبتمبر المقبل.