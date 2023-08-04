الخارجية الروسية تفرض نظام الحصص على الدبلوماسيين الرومانيين

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أفادت وزراة الخارجية الروسية، بأنه تم استدعاء القائم بالأعمال الرومانى فى الاتحاد الروسى كونستانتين يونيتا، إلى مقر الوزارة، حيث تم تسليمه مذكرة حول تطبيق نظام الحصص على عدد الموظفين الدبلوماسيين الرومانيين فى روسيا.

وقالت الوزارة -فى بيان نقلت عنه وكالة (تاس) الروسية- " استدعى القائم بالأعمال الرومانى فى الاتحاد الروسى قسطنطين إيونيتا إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمه مذكرة من الوزارة بشأن تطبيق نظام الحصص على عدد موظفى المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية الرومانية.



وأضافت فى بيانها أن "رد روسيا يتسق مع القيود المفروضة على السفارة الروسية فى بوخارست والقنصلية العامة الروسية فى كونستانتا".



وتابعت "مع الأخذ فى الاعتبار السياسة غير الودية التى تنتهجها السلطات الرومانية باستمرار تجاه الاتحاد الروسي، والتى تهدف، من بين أمور أخرى، إلى خلق عقبات مصطنعة وغير مبررة أمام عمل البعثة الدبلوماسية والقنصلية الروسية فى رومانيا، تحتفظ الوزارة بالحق فى اتخاذ اجراءات انتقامية اضافية تماشيا مع الوضع الذى تطور نتيجة اجراءات بوخارست".



وفى 8 يونيو، طالبت وزارة الخارجية الرومانية بخفض عدد موظفى السفارة الروسية بأكثر من 50 شخصًا فى غضون 30 يومًا.