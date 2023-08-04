الجيش الكورى الجنوبى ينشر نظاما مضادا للطائرات بدون طيار العام المقبل

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قالت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعى فى كوريا الجنوبية اليوم /الجمعة/ إن الجيش الكورى الجنوبى سينشر نظاما مضادا للطائرات بدون طيار على أساس تجريبى فى النصف الأول من العام المقبل، فى إطار برنامج لإدخال التقنيات المتقدمة بسرعة.

وذكرت وكالة انباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أن لجنة الترويج للمشروع التجريبى اختارت فى إدارة برنامج الاقتناء الدفاعى نظام الدفاع متعدد الطبقات للاستجابة للطائرات بدون طيار لبرنامج الاقتناء التجريبى الخاص بها، والذى يسعى إلى تسريع إدخال تقنيات القطاع الخاص إلى الجيش.



وبموجب البرنامج، سيوقع الجيش عقدا فى وقت لاحق من هذا العام لنظام مضاد للطائرات بدون طيار، والذى سيتيم تصميمه لإسقاط الطائرات صغيرة الحجم بدون عنصر بشرى من خلال التشويش على إشاراتها أو إصابتها باستخدام الليزر أو الشباك.



وسيبدأ النشر التجريبى للنظام فى الجيش والبحرية العام المقبل، وستقوم القوات المسلحة بتقييم فائدته العسكرية قبل النظر فى نشر إضافي.



كما اختارت اللجنة محطة أسلحة تعمل بالتحكم عن بعد وتعتمد على الذكاء الاصطناعى على المركبات التكتيكية للبرنامج، وسيبدأ النشر التجريبى للنظام من قبل الجيش والقوات الجوية فى النصف الأول من العام المقبل، وفقا لإدارة برنامج الاقتناء الدفاعي.