التهاب الملتحمة.. كيفية حماية العينين من العين الوردية

كتبت فاطمة خليل

التهاب الملتحمة أو العين الوردية هي التهاب أو إصابة الغشاء الشفاف الذي يبطن الجفن ومقلة العين ويسبب احمرار العين، وأعراض التهاب الملتحمة تشمل الاحمرار والإحساس بالحكة في عينيك وغالبًا ما تشكل الإفرازات قشرة على رموشك أثناء الليل، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من التهاب الملتحمة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



التهاب الملتحمة: كيف تحمي عينيك من العين الوردية

-اغسل يديك دائمًا بالصابون والماء الدافئ وجفف يديك بمنشفة.

-تجنب لمس وجهك بشكل متكرر لأنه يزيد من خطر الإصابة بالعين الوردية.

-تجنب لمس الأسطح المكشوفة وعقم يدك دائمًا عند القيام بذلك.

-تجنب لمس الأشياء الشخصية للآخرين مثل المناشف ، وغسل الملابس.

-إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة ، فاتبع النظافة المناسبة. اغسل يديك قبل الارتداء وأثناء إزالة العدسة.



تعرف على المحفزات يمكن أن تؤدي المهيجات البيئية مثل الدخان والغبار إلى خطر الإصابة بالعين الوردية.

إذا كنت مصابًا بالعين الوردية ، فتجنب مقابلة الناس ينتشر التهاب الملتحمة عن طريق الاتصال بأولئك المصابين بالفعل.