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التعليم العالى: 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية

الجمعة، 04 أغسطس 2023 02:00 ص
التعليم العالى: 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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فى إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، الذي سيبدأ يوم السبت الموافق 5 أغسطس الجاري، وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكترونى واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح إنفوجراف أعده المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى أن هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة في بيانات رسمية.

مراحل القبول بالجامعات الحكومية
مراحل القبول بالجامعات الحكومية

التعليم العالى

التنسيق الاليكترونى

تنسيق الجامعات

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تنسيق

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