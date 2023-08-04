الإمارات تدعو إلى حشد العمل العالمى للتصدى لانعدام الأمن الغذائى

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دعت نورة بنت محمد الكعبى، وزيرة المجتمع الدولى الإماراتي لاتخاذ إجراءات منسقة بشكل أكبر للتغلب على تحدي انعدام الأمن الغذائى.

جاء ذلك في بيان دولة الإمارات الذي ألقته الكعبي أمام مجلس الأمن في الإحاطة المفتوحة بشأن "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات"، والتي ترأسها أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعت الكعبي - في البيان - إلى صياغة استجابات مبتكرة لهذه الأزمة، ومعالجة الدافع المتنامي لتحدي انعدام الأمن الغذائي، وهو التغير المناخي.

وشددت على ضرورة منح المتضررين من انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي، خاصة النساء والشباب، الأولوية عند تصميم خطط الاستجابات، مؤكدة أن الإقرار بالتفاوت الذي يتسبب به كل من انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي ليس كافياً بل لا بد من تشجيع المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للجميع.

وسلطت الضوء على الجهود التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة لتغيير الوضع الناجم عن انعدام الأمن الغذائي، حيث قالت : "تعقد دولة الامارات العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من ضمنها حملة (وقف المليار وجبة) السنوية التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

وأوضحت أن دولة الإمارات والولايات المتحدة أطلقتا مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ لتحفيز الابتكار في الزراعة الذكية مناخياً، والتي جمعت أكثر من 13 مليار دولار لتسريع هذا التحول.