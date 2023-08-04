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الجمعة، 04 أغسطس 2023 07:02 م
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الإقليمى للطاقة المتجددة: اتجاه قوى بمصر لزيادة وتيرة مشروعات الشمس والرياح

الجمعة، 04 أغسطس 2023 07:02 م
الإقليمى للطاقة المتجددة: اتجاه قوى بمصر لزيادة وتيرة مشروعات الشمس والرياح الطاقة الشمسية
كتب إبراهيم حسان

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قال المهندس حسن أمين، عضو المكتب اللجنة التنفيذية بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إن إجمالي مشروعات طاقة الرياح في الدولة تتجاوز 28 ألف ميجا وات، في حين أن استهلاك مصر من الكهرباء 35 ألف ميجا وات.
 
أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية تستهدف إنتاج 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2035 وهناك تفكير إلى تقليص الفترة إلى 2030، وهذه نسبة جيدة جدا بالتزامن مع تسريع وتيرة المشروعات وإضافة محطات من الطاقة المتجددة سواء من الشمس أو الرياح بشكل أكبر.
 
وتابع عضو المكتب اللجنة التنفيذية بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة،: "العالم كله يذهب إلى الطاقة المتجددة المرتبطة بالشمس والرياح، وفي مصر اتجاه قوي لزيادة وتيرة هذا النوع من المشروعات، وهناك مشروعات قيد التنفيذ منها مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروعات باتت تنتج كهرباء للشبكة مثل مشروع بنبان.

حسن امين

الطاقة الشمسية

الطاقة المتجددة

اخبار التليفزيون

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