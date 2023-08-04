"الأوقاف" تفتتح اليوم 15 بيتا جديدا من بيوت الله منها 3 مساجد صيانة وتطويرا

تفتتح وزارة الأوقاف 15 مسجدًا اليوم الجمعة منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 50 مسجدًا منها 40 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطوير.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
1. كلوتة – عزبة كلوتة – المراشدة - الوقف
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2. الشهايبة – الربع – تمي الأمديد
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
3. السلام محلة كيل – مركز أبو حمص
4. عزبة العمدة القبلية – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى
5. الكوم الأحمر – زاوية نعيم – أبو حمص
6. الرحمن – عزبة لاشين - الدلنجات
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
7. أولاد فهمي – بعبش – طامية
8. الر حمة – كحك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
9. الجديد – الورق – سيدي سالم شرق
10. الرحمن – قرية 18 الأبعادية - الحامول
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
11. الرحمة – كفر النصيري – هربيط – أبو كبير
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
12. التوحيد – نجع أبو رجل- مركز العسيرات
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
1. أبو الليف – حي السويس
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
2. الرحمن – زليتم – نجع حمادي
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
3. النور – كفر دفرية –كفر الشيخ
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة