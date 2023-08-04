اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 أغسطس 2023 04:30 ص
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عاجلة

"الأوقاف" تفتتح اليوم 15 بيتا جديدا من بيوت الله منها 3 مساجد صيانة وتطويرا

الجمعة، 04 أغسطس 2023 04:30 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 15 بيتا جديدا من بيوت الله منها 3 مساجد صيانة وتطويرا وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفتتح وزارة الأوقاف 15 مسجدًا اليوم الجمعة منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 50 مسجدًا منها 40 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطوير.
 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
1. كلوتة – عزبة كلوتة – المراشدة - الوقف
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2. الشهايبة – الربع – تمي الأمديد
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
3. السلام محلة كيل – مركز أبو حمص 
4. عزبة العمدة القبلية – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى
5. الكوم الأحمر – زاوية نعيم – أبو حمص
6. الرحمن – عزبة لاشين - الدلنجات
 
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
7. أولاد فهمي – بعبش – طامية 
8. الر حمة – كحك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
9. الجديد – الورق – سيدي سالم شرق
10. الرحمن – قرية 18 الأبعادية - الحامول
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
11. الرحمة – كفر النصيري – هربيط – أبو كبير
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
12. التوحيد – نجع أبو رجل- مركز العسيرات
 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
1. أبو الليف – حي السويس
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
2. الرحمن – زليتم – نجع حمادي
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
3. النور – كفر دفرية –كفر الشيخ

افتتاح مساجد

وزارة الاوقاف

مسجد

صيانة مساجد

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف: الدعوة إلى المثلية والترويج لها نذير شؤم على البشرية كلها

الخميس، 03 أغسطس 2023 10:53 ص

وزير الأوقاف لـ"أ ش أ": 12.8% زيادة فى إيرادات هيئة الأوقاف خلال يوليو

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 09:45 ص

وزير الأوقاف: العالم يعانى من ارتفاع الحرارة وواجبنا الترشيد وحسن الاستخدام

الجمعة، 28 يوليو 2023 05:15 م

وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد "الكويت" بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 28 يوليو 2023 04:27 م

وزير الأوقاف: حين تتوقف عن تطوير ذاتك يسبقك الزمن والآخرون

السبت، 22 يوليو 2023 08:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة