اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 أغسطس 2023 04:07 ص
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: تجويع الناس حتى الموت يجب اعتباره خطا أحمر للسلم والأمن الدوليين

الجمعة، 04 أغسطس 2023 03:00 ص
الأمم المتحدة: تجويع الناس حتى الموت يجب اعتباره خطا أحمر للسلم والأمن الدوليين الأمم المتحدة - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت منسق الأمم المتحدة لمنع المجاعة والاستجابة لها رينا جيلاني، الخميس إن التهديد بالمجاعة مع تجويع الناس ببطء حتى الموت، يجب اعتباره خطا أحمر للسلم والأمن الدوليين، محذرة من أن الجماعات المتحاربة تستخدم الجوع عمدا كأسلوب حرب.
 
ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن المنسقة الأممية قولها إنه على الصعيد العالمي، عانى أكثر من 250 مليون شخص من الجوع الحاد في عام 2022، وهو أعلى معدل في السنوات الأخيرة، حيث يواجه حوالي 376 ألف شخص ظروفا شبيهة بالمجاعة في سبعة بلدان - جميعهم متأثرون بالنزاع المسلح أو مستويات العنف الشديدة وإن 35 مليون شخص آخرين على حافة الهاوية.
 

الامم المتحده

رينا جيلانى

مجاعه

مجاعات

حروب اهليه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة