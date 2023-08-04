الأحد.. مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة" التوسع فى مجال الرقمنة" ببيت السنارى

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، ندوة تحت عنوان: "أهمية التوسع فى مجال الرقمنة والجامعات التكنولوجية لمواكبة الثورة المعلوماتية"، والتى تنظمها لجنة الشباب بالمجلس التنفيذي لبيت العائلة المصرية، وذلك يوم الأحد 6 اغسطس، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السناري الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

يتحدث في الندوة الأستاذ الدكتور إبراهيم فتحي؛ عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة غادة محمد عامر؛ عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة نيفين مكرم؛ أستاذ الذكاء الاصطناعي ومدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي، والدكتور طارق منصور؛ أمين عام اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ومقرر مساعد لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية، والمخترع محمود الكومى الخبير فى الذكاء الاصطناعى، وبحضور نخبة من الكتاب والمثقفين والمهتمين بالتكنولوجيا.

تسلط الندوة الضوء على التكنولوجيا الحديثة ودورها وأهميتها فى معالجة وتخزين ونقل المعلومات بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وهو ما يساعد على تقديم تعليم مميز ومبتكر يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، كما تتناول الندوة بالشرح والتوضيح كيفية استخدام الرقمنة في تحسين تجربة التعلم وتوفير الوقت والجهد وتوسيع نطاق التعلم وتعزيز عمليات البحث والابتكار في المجالات المختلفة والتكيف مع التطور التقني والاستدامة البيئية.

تأتي الندوة في إطار الاهتمام بالتطور التكنولوجى والتحول الرقمى، والمساعدة على تعزيز التطور المجتمعى وتحسين التواصل والتعاون والتوسع فى البحث العلمى.