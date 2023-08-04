اعرف العلاقة بين ارتفاع السكر في الدم والصحة الإنجابية للذكور

كتب حسام الشقويرى

ارتفاع السكر في الدم هو حالة الجسم التي تتميز بمستويات جلوكوز أعلى من المستوى المثالي. قد يكون بسبب عدة أسباب مثل مرض السكري من النوع 2 ، أو متلازمة تكيس المبايض ، أو السمنة. وفقًا للبحث ، يؤثر ارتفاع السكر في الدم على عملية تكوين الحيوانات المنوية (تكوين الحيوانات المنوية). نتيجة لذلك ، هناك انخفاض ملحوظ في حجم السائل المنوي ، وعدد الحيوانات المنوية ، والحركة. لذلك ، يجب الحفاظ على مستويات السكر في الدم المثلى لدعم الصحة الإنجابية، وفقا لما نشره موقع healthifyme

والأنسولين هو هرمون يساعد في امتصاص الجلوكوز في الأنسجة ويشارك في توازن الجلوكوز. تبدو وظيفة هذا الهرمون مختلفة جدًا عن ارتباطها بالصحة الإنجابية. ومع ذلك ، فإن الإنجاب وولادة الطفل وصحته هي عمليات تتطلب جهدا عاطفيًا وجسديًا في بعض الأحيان ، والعلاقة بين النجاح الإنجابي وتوازن الطاقة راسخة. ويتم تخزين الطاقة بشكل أساسي على شكل دهون وجليكوجين ، وبالاقتران مع الجلوكوز، يسمح للكائنات الحية بالنمو والتكاثر. نتيجة لذلك ، تعتبر مستويات الأنسولين والجلوكوز ضرورية للتكاثر. وبالتالي فإن مستويات الأنسولين والجلوكوز ضرورية للتكاثر.

وتشير الأبحاث إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في عدد الحيوانات المنوية ولكن أيضًا في جودتها. حيث يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى زيادة الإجهاد التأكسدي. بسبب المستويات العالية من الأحماض الدهنية ونقص الحماية المضادة للأكسدة ، فإن خلايا الحيوانات المنوية معرضة بشكل خاص للإجهاد التأكسدي. تفتقر خلايا الحيوانات المنوية أيضًا إلى آليات إصلاح الحمض النووي التي تزيد من تدهور هذا التأثير.

وترتبط مقاومة الأنسولين ومتلازمة التمثيل الغذائي ارتباطًا وثيقًا بمستويات هرمون التستوستيرون. لذلك ، هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين مستويات هرمون التستوستيرون ومقاومة الأنسولين. وهذا يعني أن مقاومة الأنسولين تقلل من مستويات هرمون التستوستيرون. يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى تفاقم العملية المستمرة لمقاومة الأنسولين.