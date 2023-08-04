اليوم السابع
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استشهاد شاب فلسطينى برصاص مُستوطنين إسرائيليين شرق رام الله

الجمعة، 04 أغسطس 2023 10:29 م
استشهاد شاب فلسطينى برصاص مُستوطنين إسرائيليين شرق رام الله قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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استشهد، مساء الجمعة، شاب فلسطينى برصاص مستوطنين إسرائيليين، فى قرية "برقة" شرق محافظة رام الله بوسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان مقتضب، إن الشاب قصى جمال معطان (19 عامًا) استشهد مُتأثرًا بإصابته برصاص مُستوطنين هاجموا القرية المذكورة.

وأفادت مصادر أمنية بأن المستوطنين اقتحموا مناطق فى النواحى الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات الاحتلال، فهب أهالى القرية للدفاع عن أرضهم ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها الشاب معطان بالرصاص الحي، حيث وصفت جروحه بالخطيرة، إلى جانب اثنين آخرين أصيبا بالحجارة.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أحرقوا، خلال الهجوم الذى لا زال مستمرًا، سيارتين.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عدداً من المواشى فى مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراض فى القرية من أجل إقامة "مُستوطنة رعوية".


الاحتلال الإسرائيلى

رام الله

الضفة الغربية

فلسطين



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