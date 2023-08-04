إصابة 6 أشخاص من الجيزة في حادث انقلاب سيارتهم على طريق مطروح

مطروح - حسن مشالي

دخل مستشفى العلمين النموذجي 6 مصابين من محافظة الجيزة، بإصابات متنوعة، مساء الخميس، نتيجة إنقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 85 بالطريق الإقليمي بالساحل الشمالي، في اتجاه مطروح، وهم في طريقهم لقضاء إجازة المصيف.

ويجري إسعاف المصابين وعلاجهم وعمل الفحوصات اللازمة، بمستشفى العلمين، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وإجراء المعاينات الأولية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، إخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وكانت سيارات الإسعاف قد نقلت المصابين وإخلائهم من مكان الحادث إلى مستشفى العلمين النموذجي، وهم أيسل علي عبدالعظيم " 9 سنوات " من الجيزة، مصابة بجرح رضي بالرأس.

وسحر فؤاد جمعه " 52 سنة " من الجيزة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية مع كدمه نزيفيه بالمخ، وعلي نبيل عبدالغني " 12 سنة" من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واروي علي عبدالعظيم " 6 سنوات " من الجيزة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويوسف رزق سليمان " 20 سنة " من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهدير رزق سليمان " 32 سنة " من الجيزة، مصابة بكدمة شديدة بالصدر والذراع الأيمن.