اليوم السابع
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الجمعة، 04 أغسطس 2023 04:00 ص
أكرم القصاص

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إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

الجمعة، 04 أغسطس 2023 04:00 ص
إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى جنين فلسطين - أرشيفية
أ ش أ

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أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية طورة جنوب غربي جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.
 
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
 
ولفتت المصادر إلى أن القرية تتعرض لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، يتخللها نصب حواجز عسكرية.
 
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية رمانة غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات المحافظة.

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