كتب حسام الشوقيري

النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل في مرحلة الطفولة هو التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب ، والذي يُسمى غالبًا التهاب المفاصل عند الأطفال (JA). مثل نسخة البالغين من هذا المرض ، يحدث التهاب المفاصل عند الأطفال بسبب الجهاز المناعي النشط بشكل مفرط. لأسباب غير معروفة ، يهاجم الجهاز المناعي أنسجة المفاصل مسببة الالتهاب والألم والتورم والتصلب. وفقا لما نشره موقع consumer.healthday

ويتبع التهاب مفاصل الأحداث ثلاثة أنماط أساسية.و يعاني حوالي نصف الأطفال المصابين بهذا المرض من التهاب المفاصل في أربعة مفاصل كبيرة أو أقل ، بما في ذلك الركبتين أو الكاحلين أو الرسغين. ويسمي الأطباء هذا التهاب المفاصل الصغير (PAW-see-are-TICK-u-lar). ويعاني حوالي 40 % من التهاب المفاصل في خمسة مفاصل أو أكثر ، غالبًا في المفاصل الأصغر مثل المفاصل أو أصابع القدم. يُعرف هذا باسم التهاب المفاصل متعدد المفاصل.

ويصيب الشكل الأخير من التهاب مفاصل الأحداث ، المسمى بالجهازية ، 10 % من جميع المرضى. وقد تصيب هذه الحالة أي عدد من المفاصل. لكن التهاب المفاصل الجهازي لا يقتصر على المفاصل. قد يشمل الالتهاب الأعضاء الداخلية مثل القلب والكبد وغالبًا ما يؤدي إلى طفح جلدي خفيف وحمى.

ويحدث التهاب المفاصل عند الأطفال في سن 16 عامًا أو أقل. ينتشر المرض بين الفتيات أكثر من الفتيان. وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم ، فإن حوالي طفل واحد من كل 1000 في الولايات المتحدة يعاني من هذه الحالة.



ما هي أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال؟

مثل أشكال التهاب المفاصل الأخرى ، يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي الألم والتورم وتصلب المفاصل. غالبًا ما تظهر الأعراض وتختفي ، أو ، كما يقول الأطباء ، تتبع نمطًا من التوهجات والهدوء. غالبًا ما يكون من الصعب على الآباء اكتشاف الحالة. لسبب واحد ، لا يشتكي الكثير من الأطفال - وخاصة الأطفال الصغار - كثيرًا من الألم. قد يكون التصلب أكثر الأعراض وضوحًا ، خاصة في الصباح الباكر أو بعد قيلولة طويلة. حتى الطفل الذي يستيقظ متيبسًا قد لا يخبر أمي وأبي أن هناك شيئًا خاطئًا. لا يشك بعض الآباء أبدًا في وجود مشكلة حتى يلاحظوا أن طفلهم يعرج أو يتصرف بطريقة غير عادية أو يتجنب النشاط البدني.



هل يستمر التهاب المفاصل عند الأطفال إلى الأبد؟

لحسن الحظ ، لا يكون التهاب المفاصل عند الأطفال دائمًا. وفقًا لمراجعة دراسات JA التي تم الإبلاغ عنها في طب الأطفال ، فإن حوالي ثلث المرضى لم يعودوا يظهرون أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي. بعض أشكال التهاب المفاصل الروماتويدي أسهل في إدارتها من غيرها. كما ورد في دراسة راجعها مقال طب الأطفال ، فإن 74 % من الأطفال المصابين بالتهاب المفاصل الجهازي يذهبون إلى حالة الهدوء في غضون خمس سنوات. على النقيض من ذلك ، فإن 34 % فقط من الأطفال المصابين بالتهاب المفاصل محدود المفصل و 25 % يعانون من التهاب المفاصل متعدد المفاصل قد تعافوا خلال تلك الفترة الزمنية.