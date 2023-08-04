أسعار النفط تسجل 85.44 دولار لخام برنت و 81.90 للخام الأمريكى

كتبت مروة الغول

سجلت أسعارالنفط، اليوم الجمعة، 85.44 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.90 دولار للبرميل.

وفي سياق آخر يشارك وزير الطاقة الجزائرى، محمد عرقاب، اليوم الجمعة، فى أعمال الاجتماع الوزارى التاسع والأربعين من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جى ام ام سى) التابعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك بلس)، والذى سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئى عن بُعد (فيديو كونفرانس).

وبحسب بيان صحفى صدر عن وزارة الطاقة الجزائرية، مساء الخميس، سيخصص اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جى ام ام سي) لدراسة أوضاع سوق النفط الدولية، وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بإنتاج الدول الموقعة على إعلان التعاون لشهرى مايو ويونيو الماضيين.

يذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تجتمع بشكل دورى كل شهرين لتقييم مدى تنفيذ القرارات التى تتخذها منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك +) للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط العالمية.

وتعد الجزائر عضوًا فاعلاً فى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وكازاخستان والكويت ونيجيريا وروسيا وفنزويلا.