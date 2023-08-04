أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 2150 جنيها للجرام

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 4-8-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، عند 2150 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- وسط هدوء في المبيعات بسوق الذهب، وإنشاء 250 ألف وحدة للسكن البديل ، لسكان المناطق غير الآمنة، وذلك في إطار خطة الحكومة للقضاء على المناطق غير الآمنة.



أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 في مصر واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها، اليوم الجمعة، عند 2150 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- وسط هدوء في المبيعات بسوق الذهب، وبلغ سعر عيار 18 حوالي 1842 جنيهًا، وعيار 24 بلغ 2460 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 17200 جنيه. واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها، اليوم الجمعة، عند 2150 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- وسط هدوء في المبيعات بسوق الذهب، وبلغ سعر عيار 18 حوالي 1842 جنيهًا، وعيار 24 بلغ 2460 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 17200 جنيه.



وزير الإسكان: إنشاء 250 ألف وحدة لسكان المناطق غير الآمنة كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنشاء 250 ألف وحدة للسكن البديل، لسكان المناطق غير الآمنة، وذلك في إطار خطة الحكومة للقضاء على المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطني تلك الوحدات في مناطق حضارية عصرية تحقق لهم جودة الحياة، حيث اقتحمت الدولة المصرية، وبدعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، هذا الملف الشائك والمستمر منذ عقود. كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنشاء 250 ألف وحدة للسكن البديل، لسكان المناطق غير الآمنة، وذلك في إطار خطة الحكومة للقضاء على المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطني تلك الوحدات في مناطق حضارية عصرية تحقق لهم جودة الحياة، حيث اقتحمت الدولة المصرية، وبدعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، هذا الملف الشائك والمستمر منذ عقود.

واستعرض الوزير، نماذج من المشروعات المتعددة لتطوير المناطق غير الآمنة، ومنها منطقة مثلث ماسبيرو، ومنطقة عين الصيرة، وغيرها من المناطق على مستوى الجمهورية،وتنوعت آلية التعامل مع قاطني تلك المناطق بما يتناسب مع احتياجاتهم، فمن يرغب فى الحصول على وحدة سكنية بنفس المنطقة يتم صرف مقابل مادى له لاستئجار مسكن مؤقت لحين العودة إلى وحدته الجديدة، فى حين أن بعض المواطنين أبدوا رغبتهم فى الحصول على وحدات سكنية فى مشروعات أخرى، أو الحصول على مقابل مادى، إضافة إلى أن بعض المشروعات والتى لم يتح إعادة تسكين المواطنين فى نفس المكان، تم منحهم وحدات بديلة فى مشروعات سكنية أخرى.



سارة إبراهيم

"التصديري للطباعة" يبحث ضم صادرات الأفلام والمسلسلات للمجلس اجتمع وفد من المجلس التصديري للطباعة والتغليف، مع قيادات الرقابة على الصادرات والواردات، لبحث ضم الصادرات الإليكترونية "أفلام والمسلسلات" للصادرات المصرية.

وقالت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة، إنه تم مناقشة مقترحات مثل مراجعة البنود الجمركية الخاصة بالأنشطة الثقافية مثل النشر (الكتاب) والأفلام السينمائية وغيرهم من الأنشطة الثقافية كالدراما والتليفزيون والأغاني، وتعديلها لمواكبة التطور التكنولوجي Soft Copy، حيث سينتج عن ذلك زيادة الصادرات.