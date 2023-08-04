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أحمد عمر هاشم: قمت بتأليف أول قصة أدبية شعرية خلال الثانوية العامة

الجمعة، 04 أغسطس 2023 10:20 م
أحمد عمر هاشم: قمت بتأليف أول قصة أدبية شعرية خلال الثانوية العامة د.أحمد عمر هاشم
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو رئيس جامعة الازهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء ان من يشكك في ثوابت الدين مثل الاسراء والمعراج لا يؤمن بالكتاب والسنة، مضيفا: "قمت بتاليف أول قصة أدبية شعرية خلال الثانوية العامة".
 
ووجه هاشم خلال لقائه مع الإعلامية ايمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض رسالة الى المصريين خلال اللقاء قائلا: "لا تقنطوا من رحمة الله".
 
وحسم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، الجدل الدائر حول مكان دفن رأس الحسين وجسد السيدة زينب، مؤكدا أن رأس الحسين وجسد السيدة زينب مدفونان في مصر.
 
وكشف هاشم عن هواياته قائلا: "كتبت قصة قصيرة في عمر الـ11 عاما"، كما أكد أنه يستمع إلى التليفزيون والسينما وبالأخص المسلسلات والأفلام الدينية وكان آخرها مسلسل أبو حنيفة الذي أتقنه الفنان الراحل محمود يس.

أحمد عمر هاشم

قصة أدبية شعرية

الثانوية العامة

الإعلامية ايمان أبو طالب



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