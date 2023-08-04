أحمد عمر هاشم: حرق المصحف جريمة نكراء تستوجب المحاسبة

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الازهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن حرق المصحف جريمة نكراء تستوجب المحاسبة، مؤكدا رفضه ما يحدث فى السويد.

وأضاف خلال حواره فى برنامج "بالخط العريض"، الذي يعرض على قناة الحياة، أنه كان يمارس الرياضة في الصغر خاصة في مرحلة الابتدائية والثانوية العامة، موضحا أنه لعب كرة القدم خاصة في المرحلة الابتدائية أما في مرحلة الثانوية العامة فكان يمارس لعبة المصارعة.

وألقي الدكتور أحمد عمر هاشم، أبياتا من الشعر، كما تطرق خلال اللقاء إلى العديد من المناطق الخلافية كالحجاب والطلاق الشفهي وأين توجد رأس الحسين وجسد السيدة زينب.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع الساعة الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.