اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 أغسطس 2023 04:42 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

‫كيف يتم تخزين المبيدات بشكل آمن؟ وزارة الزراعة تجيب

الخميس، 31 أغسطس 2023 04:00 ص
‫كيف يتم تخزين المبيدات بشكل آمن؟ وزارة الزراعة تجيب رش المبيدات
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات حول الاستخدام الآمن للمبيدات، وكيفية التخلص منها بطرق تحافظ على سلامتك وسلامة بيئتك، وكيفية تخزين المبيد.

وكانت الإرشادات كالتالى:

1- قراءة المعلومات الملصقة على عبوة المبيد جيدا.

2- مراعاة نقل المبيدات بعيدا عن الركاب والمواد الغذائية.

3- ارتداء ملابس الواقية واستعمال المعدات المناسبة عند قياس وتحضير الخليط، وقبل الجنى.

4- اجتناب تكليف الأطفال بعملية رشد المبيد.

5- اجتناب رش المبيد أثناء الطقس الحار أو المضطرب أو ضد الرياح.

6- عدم إلقاء بقايا الخليط أو الغسل فى الآبار والأودية.

7- غسيل العبوات الفارغة 3 مرات ووضع ماء الغسل فى آلة الرش.

8- يجب ثقب العبوات البلاستيكية والضغط على العبوات المعدنية بعد غسلها وضعها فى مكان آمن.

9-يجب تخزين المبيدات فى مكان مقفول بإحكام.

 


المبيدات

تخزين المبيدات

استخدام المبيدات

وزارة الزراعة



الموضوعات المتعلقة

الصحة: المبيدات الآمنة تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية

الخميس، 06 يوليو 2023 10:08 ص

الزراعة تطلق طفيل "التريكوجراما" لزراعة النخيل فى واحة سيوة.. يسهم فى الحصول على منتجات خالية من متبقيات المبيدات.. يزيد من فرص التصدير وزيادة الدخل القومى.. يعتبر الأكثر فائدة فى مجال مكافحة الآفات الزراعية

الإثنين، 03 يوليو 2023 04:00 م

ما إجراءات التوسع فى إنتاج خضراوات وفاكهة خالية من متبقيات المبيدات؟

الأحد، 02 يوليو 2023 02:21 م

تعرف على طرق الاستخدام الآمن للمبيدات وإرشادات تخزينها

السبت، 01 يوليو 2023 01:57 م

الزراعة: متبقيات المبيدات يستقبل ويصدر 950 شهادة وعينة تحليل منتجات غذائية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة