وزير الطيران المدنى يلتقى سفيرة أيرلندا بالقاهرة لتعزيز التعاون

كتب أحمد مصطفى

استقبل اليوم الخميس الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، السيدة نولا أوبراين سفيرة دولة أيرلندا لدى مصر، لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدني، بحضور عدد من قيادات الوزارة .

وفي بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس حلمي بالسفيرة الأيرلندية نولا أوبراين،، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي في ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع البلدين في كافة المجالات وبخاصة في مجال النقل الجوي، مشيرًا إلى حرص قطاع الطيران المدني على تعزيز سبل التعاون المشترك ودعم الشراكات الفعالة مع جميع الدول الأوروبية.

هذا وقد تناول اللقاء، مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والتي جاء من بينها تعزيز التنسيق المشترك والجهود البناءة بين البلدين من خلال تبادل الخبرات المصرية الأيرلندية وتنشيط حركة السفر والشحن الجوي لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية بين الجانبين، فضلًا عن تقديم سبل التعاون والدعم الفني في مجال أعمال الصيانة لخدمة بعض شركات الطيران الإيرلندية.

كما استعرض الجانبان أهم التطورات المتعلقة بتنشيط الحركة الجوية والسياحية ، خاصة وأن شركة مصر للطيران تقوم بتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة الأيرلندية دبلن بواقع أربع رحلات أسبوعية، ودراسة إمكانية فتح نقاط جديدة بأيرلندا وفقًا لسياسة العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع خطة الشركة الوطنية مصر للطيران بالتوسع في شبكه خطوطها الجوية في شمال غرب أوروبا، وأكد الجانبان على أهمية استمرار بذل الجهود الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تخدم البلدين.

ومن جانبها أعربت السفيرة الأيرلندية عن سعادتها بهذا اللقاء.. مشيدة بالتعاون والتنسيق الدائم مع قطاع الطيران المدني المصري ودوره المحوري في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لراغبي السفر من وإلى مصر،، معربة عن تطلعها إلى فتح نقاط جديدة بين البلدين بما يلبي متطلبات السوق الأيرلندي ويدعم الشراكات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة ويخدم حركة السفر والشحن الجوي من وإلى إيرلندا.