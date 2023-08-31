موعد بدء الدراسة.. المدارس تستكمل فرش الفصول وإعادة إصلاح المقاعد

كتب محمود طه حسين

بدأت المدارس الاستعداد للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر المقبل، حيث تعمل المدارس حاليا على إعادة إصلاح المقاعد "التخت" وفرش الفصول الدراسية، تمهيدا لاستقبال الطلاب منذ اليوم الأول لبدء الدراسة بالمدارس الحكومية والرسمية 30 سبتمبر 2023.

فيما تابعت الإدارات التعليمية والمديريات جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، حيث تعقد اجتماعات متواصلة مع مسئولى الصيانة ومديرى المدارس للتأكد من انتهاء أعمال الصيانة البسيطة قبل بدء الدراسة والتأكد من عدم وجود أى مشكلات تتعلق بالمبانى المدرسية حرصا على سلامة الطلاب.

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح، تمهيدا لافتتاحها فى بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، كما رافق الوزير خلال تفقد المدرسة الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح وعددا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وخلال تفقده المدرسة، أكد الدكتور رضا حجازى أهمية الفصول سابقة التجهيز فى التغلب على الكثافات الطلابية فى المدرسة والمساهمة فى تطوير آدائها.