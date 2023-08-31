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موعد انطلاق معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر.. اعرف التفاصيل

الخميس، 31 أغسطس 2023 11:44 ص
موعد انطلاق معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر.. اعرف التفاصيل معرض "أهلا مدارس"
كتب مدحت وهبة

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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية  لانطلاق معرض "أهلا مدارس" الرئيسي ،حيث من المقرر أن يبدأ 15 سبتمبر المقبل بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
 وتستهدف معارض"أهلا مدارس" توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، ومن المقرر توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية، كما سيشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس إضافة إلى انه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته ومده بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس أيضا توفير ملابس "اليونيفورم" للطلاب .

التموين

معرض أهلا مدارس

اهلا مدارس

تخفيضات معرض اهلا مدارس

منتجات معرض اهلا مدارس بمدينة نصر

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