مقتل شاب فى مشاجرة بالمحلة والأمن يضبط الجانى

لقي شاب حتفه إثر اصابته بجرح طعني في مشاجرة شهدتها منطقة الوزارية ثان المحلة، بسبب خلافات مع شاب يبلغ من العمر 16 عاما قام علي إثر ذلك الأخير بإحضار صديق له والتعدى على المجني عليه مما أدى إلى وفاته، وتم ضبط الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شاب إثر إصابته بجرح طعني بمنطقة الوزارية ثان المحلة.

انتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث القسم وتم ضبط المتهم مرتكب الواقعة ونقل الجثمان للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.