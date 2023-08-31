أكدت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض مقاتلة روسية من طراز"ميج-31" طائرة دورية نرويجية من طراز "بى - 8 إيه بوسيدون" فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس لاقترابها من المجال الجوى الروسى.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، "كشفت أجهزة الرصد الجوي الروسية في بحر بارنتس هدفا جويا يقترب من المجال الجوي الروسي وانطلقت مقاتلة من نوع "ميج-31" تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي الروسي لتحديد الهدف ومنعه من انتهاك المجال الجوي ".
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها:"أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "بي - 8 إيه بوسيدون" تابعة للقوات الجوية النرويجية، وعند اقتراب المقاتلة الروسية انعطفت الطائرة العسكرية الأجنبية مبتعدة عن المجال الجوي الروسي"، مؤكدة أنه لم يُسمح بأي انتهاك المجال الجوى لروسيا .
من جانب أخر، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم الخميس، أن المناقشات حول صفقة الحبوب لم تخرج بأي نتائج ملموسة، مؤكدا استمرارها على مستوى رفيع.
وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه لا توجد نتائج ملموسة لتلك المناقشات حتى الآن، لكنها مستمرة في موسكو.
وأضاف أن روسيا مستعدة لاستئناف الصفقة فور استيفاء الشروط المتعلقة بها.
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