وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، "كشفت أجهزة الرصد الجوي الروسية في بحر بارنتس هدفا جويا يقترب من المجال الجوي الروسي وانطلقت مقاتلة من نوع "ميج-31" تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي الروسي لتحديد الهدف ومنعه من انتهاك المجال الجوي ".

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها:"أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "بي - 8 إيه بوسيدون" تابعة للقوات الجوية النرويجية، وعند اقتراب المقاتلة الروسية انعطفت الطائرة العسكرية الأجنبية مبتعدة عن المجال الجوي الروسي"، مؤكدة أنه لم يُسمح بأي انتهاك المجال الجوى لروسيا .