جوهانسبرج (أ ش أ)

أعلن جهاز الطوارئ فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا مصرع 20 شخصًا وإصابة 42 آخرين فى حريق اندلع بمبنى مكون من 5 طوابق.

وقال "روبرت مولودزى" المتحدث باسم جهاز الطوارئ بالمدينة -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، إنه فى هذه اللحظة بالتحديد، لقى نحو 20 شخصا مصرعهم، كما أصيب 23 آخرون، وذلك دون ذكر سبب الحادث.

يذكر انه فى يوليو الماضى، أعلنت سلطات النقل بجنوب أفريقيا إصابة 77 شخصا جراء تصادم حافلتين بالعاصمة جوهانسبرج.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، أن حافلة تتبع جامعة جوهانسبرج اصطدمت بحافلة أخرى بالقرب من الجامعة، مضيفة أن خمسة من المصابين يرقدون في حالة خطيرة في المستشفى.

وأوضحت سلطات الشرطة أنها ستحقق في الحادث بشبهة الإهمال أثناء القيادة نظرا لعدد المصابين الكبير، لافتة إلى أن سبب الحادث لم يتضح بعد.