وقال "روبرت مولودزى" المتحدث باسم جهاز الطوارئ بالمدينة -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، إنه فى هذه اللحظة بالتحديد، لقى نحو 20 شخصا مصرعهم، كما أصيب 23 آخرون، وذلك دون ذكر سبب الحادث.