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مصرع طفل 8 سنوات بطريقة مأساوية فى داغستان الروسية

الخميس، 31 أغسطس 2023 11:03 م
مصرع طفل 8 سنوات بطريقة مأساوية فى داغستان الروسية داغستان
وكالات

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لقى طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه فى جمهورية داغستان الروسية، مختنقا بعدما علق فى حبل فى فناء منزله حيث كان يلعب مع أقرانه، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

 

وأوضحت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية فى الجمهورية، أن شرطة منطقة كيزليارسك تلقت بلاغا ، يفيد بوفاة طفل فى الـ8 من العمر من سكان قرية ستيبنوى خلال لعبه فى فناء منزله.

 

ووفقا للمعلومات الأولية، كان الطفل يلعب مع أقرانه ويتدلى على حبل معلق بشجرة عنب، وخلال اللعب التف الحبل حول عنق الصبى وعجز عن الإفلات بنفسه، وأصيب بالاختناق فى نهاية المطاف".

 

وأشارت الشرطة إلى أن "أقران الصبى هرعوا لطب المساعدة من البالغين، الذين لم يسعفهم الوقت لإنقاذه وفارق الحياة قبل وصولهم".


داغستان

طفل

حبل

خنقا



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