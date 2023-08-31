مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى كرداسة

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه إثر حادث مرورى بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمنطقة كرداسة وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى كرداسة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

بالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص، مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكن رجال المباحث من القبض علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.