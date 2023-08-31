مصرع شاب إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في أبو النمرس، وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بأبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، مما أسفر عن وفاته.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.