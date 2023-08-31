"مشروعك" تنفذ 214 مشروعا بالمنوفية وفرت 406 فرص عمل بتمويل 54 مليون جنيه

فى إطار الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن أجل القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة للشباب لبدء حياتهم العملية، وتشجيعهم على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتنوعة تساهم فى توفير فرص عمل جادة لهم وتعزز من ثقافة العمل الحر، استطاعت محافظة المنوفية، مساعدة الشباب فى توفير مشاريع خاصة لهم بدعم من الدولة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن مشروعك يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة، مؤكدًا بأن برنامج مشروعك عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، فضلًا عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية فى الاتجاه نحو الإنتاج تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك حتى الآن بلغ 214 مشروع وتوفير 406فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة وبتمويل ما يقرب من 54 مليون جنيه.

وأكد محافظ المنوفية، على أن الهدف من مشروعك خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.

وأشار إلى أنه خلال الشهر الماضى بلغ 54 فرصة عمل بنطاق المحافظة وذلك من خلال تنفيذ 26 مشروع بتمويل ما يقرب من 5 مليون جنيه، مشيرًا إلى الاستمرار فى توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة مشروعك، وذلك فى إطار دعم خطة الدولة فى مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تساهم فى توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وشدد على حرصه واهتمامه لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك لما تمثله من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، مشيرا إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية لتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج وذلك ضمن جهود الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

كما وجه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج بضرورة التوسع فى تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما فى القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.