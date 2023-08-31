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الخميس، 31 أغسطس 2023 10:47 م
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محافظ بورسعيد يلتقى العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق

الخميس، 31 أغسطس 2023 10:30 م
محافظ بورسعيد يلتقى العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق ببورسعيد، وذلك لمتابعة سير ومستجدات العمل داخل المركز، والذي يشرف على العديد من الملفات والمشروعات الهامة، بحضور المهندس سيد خلف مستشار المحافظة . 
 
وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الشباب العاملين بالمركز، مؤكدا أن مركز معلومات شبكات المرافق ببورسعيد من الإدارات الهامة المنشأة حديثا ببورسعيد، تماشيا مع خطة التحول الرقمي ببورسعيد، مؤكدا على الدور الهام الذي يقوم به مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لتأسيس بنية معلوماتية كاملة عن كافة شبكات المرافق والمباني والمنشآت المختلفة بالأحياء علي مستوي المحافظة، فضلا عن الإشراف على عدد من المشروعات الجديدة الخاصة بتطوير مناطق جنوب بورسعيد. 
 
وأضاف محافظ بورسعيد، أن الإدارة الجديدة أصبحت نموذج يحتذى به علي مستوي الجمهورية ، مشيدا بالكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون في الإدارة، موجها بتكثيف الجهود واستمرار تطوير أسلوب العمل، كما ناقش اللقاء، ٱخر مستجدات الأعمال حول عدد من ملفات عمل المركز، وأكد المحافظ على تقديم كامل الدعم للمركز للحفاظ على المستوى المتميز في أداء العمل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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مركز معلومات شبكات المرافق لتاسيس بنية معلوماتية ببورسعيد



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