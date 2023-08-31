اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 04:42 م
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محافظ الغربية يبحث دور العلاقات العامة بالمحافظة فى التصدى للشائعات

الخميس، 31 أغسطس 2023 03:08 م
محافظ الغربية يبحث دور العلاقات العامة بالمحافظة فى التصدى للشائعات جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا، مساء اليوم الخميس، مع مديرى العلاقات العامة والإعلام بالمديريات الخدمية فى المحافظة، وذلك لمناقشة دور العلاقات العامة فى التصدى للشائعات، وإبراز ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وخدمات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وخلال الاجتماع وجه المحافظ بالتواصل المستمر مع المواطنين، وتفعيل دور الإعلام في مواجهة الشائعات بكل قوة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ونشر المشروعات التنموية والقومية الكبرى التي غيرت وجه الوطن للأفضل، وذلك فى إطار حرص المحافظة على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.

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محافظة الغربية

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