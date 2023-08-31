محافظ الأقصر يترأس اجتماعا لمواجهة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة لشهر أغسطس لعام 2023 لتفعيل ودعم منظومة الحماية، وذلك بحضور سكرتير عام محافظة الأقصر هدى المغربي، ومدير الوحدة العامة لحماية الطفل نجوي ابراهيم، وحضور جميع أعضاء اللجنة من مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن.

واستعرض محافظ الأقصر، خلال الإجتماع، عدد من المشكلات التي يواجهها الأطفال في المحافظة والتي تعد ظاهرة في كافة المجتمعات وتعاني منها الطفولة بشكل عام ومنها التسرب من التعليم وعمالة الأطفال غير القانونية والتسول لبحث أفضل الطرق لمعالجة تلك المشكلات، كما تم استعراض الخطة التنفيذية للانجازات الشهرية والتي تمثل الجانب الوقائي وضرورة تكاتف جميع الجهات كل فيما يخصه لتقديم كافة سبل الدعم للارتقاء بمستوى الخدمات للأم والطفل.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع بتخصيص خط ساخن في كل مديريات الخدمات وكل مركز ومدينة ومديرية لسرعة التعامل والاستجابة مع بلاغات مشاكل الطفولة والأمومة العاجلة، كما أكد المحافظ على دعمه الكامل لدور رعاية الأطفال الأيتام موجها بالتنسيق بين جميع المديريات الخدمية لتقديم كافة الخدمات والتيسيرات لهم، كما وجه بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لخلق بيئة سليمة للأم والطفل سواء صحياً أو اجتماعياً بما يضمن تحقيق حياة كريمة لهم.

فيما عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا بأعضاء اللجنة الفرعية لحماية الطفل، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بتفعيل دور اللجان الفرعية لحماية الطفولة بالمحافظة من الأخطار التي يتعرضون لها، وتم عقد اجتماع اللجنة الفرعية لحماية الطفل المشكلة بالقرار رقم 422 لسنة 2021 بمدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وعضوية مديري الإدارات ( التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعى)، وبحضور السيد مدير إدارة الشباب والرياضة وممثلي (الأزهر والكنيسة)، وبحضور نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة الأقصر، ورشا شعبان مدير وحدة حماية الطفل وكذلك العضو النفسى والعضو الاجتماعى للوحدة الفرعية لحماية الطفل بمجلس مدينة الأقصر.