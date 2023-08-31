لبنان يرحب بإصدار مجلس الأمن الدولى قرارا بالتمديد لليونيفيل لتعزيز الأمن والاستقرار

أ ش أ

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، ترحيب لبنان بإصدار مجلس الأمن الدولى مساء اليوم /الخميس/ قرارا بالتمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان /اليونيفيل/ ، بما يساهم فى تعزيز الامن والاستقرار.

وقال -فى بيان ان قرار التمديد لحظ بندا أساسيا طالب به لبنان ويتعلق بقيام اليونيفيل بعملها "بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر، وهذا بحد ذاته يشكل عامل ارتياح للبنان.



وتوجه بالشكر لتفهّم العديد من الدول واصدقاء لبنان الملاحظات اللبنانية، مشيرا الى ان ما تحقق خطوة أساسية لصون حقوق لبنان وسيادته مؤكدا العمل لانجاز كل ما هو مطلوب فى هذا الاطار.



وجدد تمسك لبنان بالقرار الأممى رقم 1701 واحترامه سائر القرارات الدولية، مطالبا بانسحاب إسرائيل من الأراضى اللبنانية التى ما تزال تحتلها فى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري، ومن كل النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن الاراضى اللبنانية. وطالب ميقاتى بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.



ووجه التحية لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذى قاد جهودا ديلوماسية مضنية على مدى أيام. وحيا الفريق اللبنانى الذى واكب عمل الوزير فى اجتماعات مجلس الامن على عمله الدؤوب ومتابعته المستمرة.