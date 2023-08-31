اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 04:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قطار يدهس 5 عمال سكك حديدية أثناء استبدال قضبان فى إيطاليا

الخميس، 31 أغسطس 2023 03:35 م
قطار يدهس 5 عمال سكك حديدية أثناء استبدال قضبان فى إيطاليا قطار ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قالت شركة السكك الحديدية الإيطالية RFI، اليوم الخميس، إن 5 من عمال الشركة الإيطاليين، لقوا حتفهم عندما صدمهم قطار بالقرب من تورينو.

وكان العمال يستبدلون بعض المسارات خارج محطة "برانديزو" على الخط الذي يربط ميلانو وتورينو، قرب منتصف ليل الأربعاء، عندما دهسهم قطار ينقل عربات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، عن الشرطة قولها إن القطار كان يسير بسرعة حوالي 160 كيلومتراً في الساعة.

وقالت الشركة، في بيان، "تعرب الشركة عن حزنها الشديد، وتقدم تعازيها وتعاطفها لأسر الضحايا".

وذكرت "أنسا"، أن عاملين تمكنا من تجنب قطار البضائع ولم يصابا بأذى. وتلقى سائق القطار علاجاً من الصدمة في مكان الحادث ثم سمح له بالعودة إلى منزله.

 

 


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