فتيات يطلقن مبادرة لصاينة المستشفات وخدمة المرضى فى قنا.. صور

قنا صابر سعيد

سواعد الشباب تبني وبأفكارهم تتحول الأحلام والمتطلبات إلى واقع، والخير باق ببقاء من يقدم يد العون للمحتاج وللمرضى، وهنا في مدينة قوص قررت مجموعة من الفتيات إطلاق مبادرة "صحتك بالدنيا" والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية ومعاونة القطاع الطبي وما يحتاجه من خدمات في إطار المساهمة المجتمعية في محافظة قنا، فذهبت الفتيات إلى المستشفى واطلعت على احتياجات قسم الغسيل الكلوي وما يحتاجه ومن ثم توفير احتياجاتهم كمرحلة الأولى تخفيفًا على المرضى وخلق بيئة صحية مناسبة تساعدهم على تحسن حالتهم وشعورهم بالارتياح أثناء تواجدهم داخل قسم الغسيل الكلوي.

وكالفراشات تتحرك الفتيات من مكان إلى آخر دون كلل، فمنهن من تنسيق مع مدير المستشفى وأخرى تذهب إلى القسم وتسأل المرضى عن احتياجاتهم، ثم فريق آخر يوثق الأعمال قبل التجديد وبعده وفتاة مسئولة عن شراء الأدوات بعد التواصل مع المحلات والوصول لأفضل سعر، لتكون في النهاية النتيجة مرضية بحسب إمكانات الفريق وعملهم الجماعي، ليضربن تلك الفتيات مثالًا في خدمة المجتمع والتماسك بين أفراده ومعاونة المؤسسات الحكومية في إطار المسئولية المجتمعية، وينتظر الفتيات استكمال باقي العمل بقسم الغسيل الكلوي بعد دهان الحوائط ونقشها برسومات مناسبة.

قالت ريهام عبد الله، قائدة المبادرة، إن فكرة المبادرة جاءت بعد النظر إلى مرضى الفشل الكلوي والحالات القريبة منهن، لذلك اتجه الفريق إلى قسم الغسيل في مستشفى قوص المركزي والتعرف على احتياجات القسم من خلال الأطباء والمرضى وكانت أولى الاحتياجات هي أعمال كهرباء وسباكة في القسم وأيضًا احتياجات القسم إلى إنارة قوية بدلًا من الإنارة الضعيفة التي كانت متواجدة به، وتم تقسيم الأدوار بين الفتيات في المبادرة التي أطلق عليها "صحتك بالدنيا" والتي تهتم بالقطاع الصحي والمرضى في المستشفيات.

وأوضحت أميمة نبيل، إلى أن دورها في المبادرة، شراء الأدوات التي يحتاجها قسم الغسيل الكلوي بعد التنسيق مع المستشفى والقسم، فكان من تلك الأدوات هي شراء لمبات وأدوات للسباكة وأدوات للكهرباء وكذلك شراء الألوان للدهانات، وكانت مهمتها الشراء والسؤال عن الأسعار وكذلك توثيق مرحلتها من خلال الصور حتى انتهاء الأعمال داخل القسم، وكان الفرق واضحًا بين العمل قبل وبعد.

وعبر عدد من الفتيات، عن ارتياحهن بعد المشاركة في المبادرة وتقديم شيئًا مفيدًا للمرضى وللغسيل الكلوي بشكل خاص، لافتين إلى أنه بعد الحديث مع عدد من المرضى أبدوا ارتياحهم للمبادرة والجزء الأول الذي تم الانتهاء منه، في انتظار أعمال المبادرة بالجزء الثاني لاستكمال كل الأعمال المطلوبة في قسم الغسيل الكلوي بقوص.



صحتك بالدنيا مبادرة لخدمة المرضى والمستشفيات بقنا (1)



صحتك بالدنيا مبادرة لخدمة المرضى والمستشفيات بقنا (2)



صحتك بالدنيا مبادرة لخدمة المرضى والمستشفيات بقنا (3)



صحتك بالدنيا مبادرة لخدمة المرضى والمستشفيات بقنا (4)



صحتك بالدنيا مبادرة لخدمة المرضى والمستشفيات بقنا (5)



صحتك بالدنيا مبادرة لخدمة المرضى والمستشفيات بقنا (6)