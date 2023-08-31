اليوم السابع
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غرق شاب بعد سقوطه فى نهر النيل بالمنيب

الخميس، 31 أغسطس 2023 09:29 ص
غرق شاب بعد سقوطه فى نهر النيل بالمنيب غريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض شاب للغرق فى نهر النيل بمنطقة المنيب، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بغرق شخص في نهر النيل في منطقة المنيب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا اختل توازنه وسقط بنهر النيل مما أسفر عن غرقه لعدم إجادته السباحة .
 
 
حدد رجال المباحث هوية الشاب، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى وانتشال جثته، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

 


غرق شاب نهر النيل

المنيب

امن الجيزة



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