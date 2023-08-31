عميد حقوق حلوان تعلن بدء الدراسة ببرنامج اللغة الفرنسية بالكلية.. تفاصيل

كتب محمد صبحى

أعلنت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان ، صدور قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى بشأن تعديل اللائحة الداخلية للكلية مرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة.

ونص قرار وزير التعليم العالى، على إضافة بند جديد بالبند رقم 1 من المادة 3 الواردة باللائحة الداخلية لمركلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة لكلية الحقوق بجامعة حلوان.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تمنح كلية الحقوق بجامهة كلوان الدرجات العلمية التالية بنظام الساعات المعتمدة وهى دوجة الليسان فى الحقوق ودرجة الليسانس فى الحقوق برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية.

كما نص القرار على بدء الدراسة واعتماد اللائحة الداخلية الدراسية فى برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية برنامج خاص جديد بمصروفات.

ووجهت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق الشكر إلى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على دعمه المتواصل للنهوض بالكلية لتصبح جامعة حلوان فى مقدمة الجامعات المصرية، موجهة الشكر إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى لاعتماده القرار الوزاري لبدء الدراسة فى شعبة فرنساوى بداية من العام الدراسى الجديد.