طقس مطروح اليوم.. معتدل لطيف على الشواطئ والعظمى 30 درجة

مطروح - حسن مشالي

يستمر الطقس المعتدل على محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، اليوم الخميس، مع أجواء لطيفة على المناطق الساحلية والشواطئ، وتسجل درجات الحرارة الصغرى 23 مئوية والعظمى 30 مئوية، مع تراجع نسبة الرطوبة في الجو، في حين تساهم الأجواء الشاطئية ونسمات الهواء في تخفيف الإحساس بالحرارة.

ويكون الطقس معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء، ويزيد الشعور بالطقس الحار الرطب نهاراً، على المناطق الصحراوية والبعيدة عن الشريط الساحلي، مع الإحساس باعتدال الطقس على شواطئ البحر، خاصة مع أجواء المصيف اللطيفة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وتشهد الفترة الحالية، إقبال المواطنين بأعداد كبيرة من مختلف المحافظات، هرباً من الحر وللاستمتاع بالأجواء اللطيفة على الشواطئ، وقضاء إجازة المصيف في أجواء ممتعة وممارسة السباحة واللعب في المياه وعلى الرمال والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، على شواطئ مطروح والساحل الشمالي.

ويتوافد المصطافون على مختلف الشواطئ وكورنيش البحر، للإستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، في ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، في ظل أجواء مميزة والاستمتاع بذروة موسم الصيف السياحي.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذي يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.