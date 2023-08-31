طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وصحو بالإمارات وحار بالبحرين

وكالات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

السعودية نبه المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ابتداءً حتى الأحد المقبل.

وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 60كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتي عسير وجازان وتزداد غزارتها يومي الأربعاء والخميس.

وتتأثر منطقة الباحة ومعظم محافظات منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، فيما تشهد مناطق الرياض، القصيم، حائل ونجران هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

ودعا المركز لمتابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار .

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع في مملكة البحرين سيكون حارًا ورطب نسبيًا مع بعض السحب أحيانًا.



الرياح شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، و تصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانًا خلال النهار.