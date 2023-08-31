ضبط محل يبيع إكسسوارات مقلدة فى فارسكور بدمياط

دمياط معتز الشربيني

رصدت الأجهزة الأمنية بدمياط تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" لمحل كماليات سيارات ودراجات نارية يقوم ببيع إكسسوارات بلاستيكية أميرية "مقلدة".

بالفحص أمكن تحديد مالكى المحل، كائن بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط، وتبين قيامهما ببيع الإكسسوارات المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل وضبط المتهمين وعثر بداخل المحل على كمية من الإكسسوارات الأميرية "مقلدة"، وبمواجهة المتهمين قررا بشرائها من شخصين، مقيمان بالدقهلية، وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما كمية من الإكسسوارات الأميرية "مقلدة" وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فى المهمات الأميرية المقلدة بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .