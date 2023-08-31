اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 09:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط فنى استولى على 100ألف جنيه من شخص بزعم قدرته على توظيف نجله بسوهاج

الخميس، 31 أغسطس 2023 08:56 ص
ضبط فنى استولى على 100ألف جنيه من شخص بزعم قدرته على توظيف نجله بسوهاج حبس- أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، من ضبط فنى ومقيم بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، عقب تقدم فنى كهرباء يقيم بدائرة مركز سوهاج، عقب الإستيلاء منه على مبلغ مالى 100 ألف جنيه بزعم مقدرته علي تعيين نجله، إلا أنه لم يفي بوعده ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليها.
 
ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود محضر محرر بمعرفة فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ المدعو صلاح ا ف ع  50 سنة فنى كهرباء ويقيم دائرة مركز سوهاج بتضرره من المدعو أحمد م ف م - سن 39 فني كهرباء، ومقيم  دائرة مركز طهطا لقيامه بالنصب عليه والحصول منه علي مبلغ مالي 100 ألف جنيه بزعم مقدرته علي تعيين نجله، إلا أنه لم يفي بوعده ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليها .
 
 عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالي تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت اللتحقيق.
 

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