صحة الدقهلية تنظم يوما علميا حول "الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته"

الدقهلية - محمدالحبشي

أعلنت إدارة بنوك الدم ومشتقاته، عن تنظيم اليوم العلمي الثاني لبنوك الدم بالدقهلية، تحت عنوان "الإستخدام الأمثل للدم ومشتقاته" بمشاركة نحو 55 من الأطباء والصيادلة والفنيين والتمريض .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، وبإشراف مباشر من الدكتورة فاتن فتحى، مدير إدراة بنوك الدم.

تضمنت فعاليات اليوم 3 محاضرات علمية، حول الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته، سياسات ومعايير بنوك الدم، وأخرى حول جوده الدم وأنواع القرب المستخدمه في التبرع، علاوة على تدريباً على سياسات مكافحة العدوي الخاصه ببنوك الدم.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، برفع كفاءة الكوادر الطبية.