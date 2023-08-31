شعبة الأرز: لدينا اكتفاء لمدة عام كامل.. والسعر المتوقع 19 جنيها للكيلو

الأمير نصرى

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أنه لدين أرز يكفينا على مدار العام، والمخزون الاستراتيجيى للدولة آمن ولدينا ما لا يقل عن 900 ألف طن زيادة، ومازال الاستهلاك من الأصناف القديمة، لعام 2022/2023.

وأضاف رجب شحاتة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن إنتاج 2023/2024 خرج حاليا وبدأ استخدامه بكميات بسيطة لأنه لم يأخذ نسبة الجفاف الكافية، ومتوقع هذا العام من 7 مليون طن لـ 7.5 مليون طن من الأرز الشعير وعندما يتم تصنيعه سينتج من 4.2 إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض.

اوضح رجب شحاتة أن أقصى استهلاك للدولة 3.6 مليون طن على مدار العام، وسنصل لسعر كيلو الأرز من الآن من 20 إلى 21 و22 جنيه، ومتوقع أن يحصل المستهلك عليه هذا العام من 17 لـ 19 جنيها، مشيرا إلى أنه لدينا 900 ألف طن زيادة فى المخزون الاستراتيجى للأرز بالسوق الحر.