شاهد.. استعدادات الشركات العالمية قبل انطلاق معرض IFA برلين

كتبت هبة السيد

استعدادات مكثفة للشركات العالمية قبل انطلاق فعاليات معرض IFA للإلكترونيات الاستهلاكية والذى تستضيفه العاصمة الألمانية فى الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2023 فى ساحة Messe Berlin، حيث يجري العمل علي تجهيز الأجنحة بالمعدات والأجهزة الاستهلاكية والترفيهية التى سيتم عرضها خلال الحدث العالمي.

ومعرض IFA برلين من أقدم المعارض الصناعية فى المانيا وهو معرض متخصص بالتكنولوجيا الاستهلاكية والترفيهية، وتشارك فيه العديد من كبرى الشركات بالعالم.

وترجع بداية المعرض إلى عام 1924 وكان مختصاً بتقنيات الراديو ويعرف قديما باسم معرض راديو برلين - ويقام بشكل سنوى.

وعلى مدى تاريخ انعقاد المعرض انطلقت العديد من التقنيات والابتكارات العالمية لأول مرة، منها الأقراص المدمجة والتلفاز الملون وأول جهاز راديو مخصص للسيارات.

ومنذ تأسيس المعرض حتى الآن تم إضافة مختلف أنواع التكنولوجيا المنزليه والاستهلاكية إلى المعرض.

وتعرض المعرض للتوقف لمدة 10 سنوات ما بين الأعوام 1940 - 1949 ثم عاد في عام 1950 ليقام بشكل دورى كل عامين حتي عام 2005 ومنذ ذلك الوقت أصبح حدثا سنويا مرة أخرى ليقام بشكل مستمر فى شهر سبتمبر من كل عام فى برلين.