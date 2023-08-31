وأوضحت الشبكة أن واشنطن لم تكتف بفرض قيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى خصمها اللدود الصين، إذ مددت القيود لتشمل مناطق أخرى.

وفي وثيقة صادرة عن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي Nvidia، أوضحت الشركة أن الإدارة الأمريكية وسعت قيود الصادرات لتشمل مناطق أخرى من دون أن توضح أسماء هذه البلدان.

وصعدت الإدارة الأمريكية حملتها ضد تملك الصين لقدرات تكنولوجية رفيعة بدعوى حماية الأمن القومي، وتصدر هذه الحملة تقييد وصول الرقائق المتقدمة إلى الصين سواء من الشركات الأمريكية أو من حلفائها، في محاولة لعرقلة قدرات التطور الصينية في المجالات التكنولوجية والعسكرية.