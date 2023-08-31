اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 أغسطس 2023 08:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

سقوط أجزاء من عقار بحي جمرك الإسكندرية دون إصابات

الخميس، 31 أغسطس 2023 07:46 م
سقوط أجزاء من عقار بحي جمرك الإسكندرية دون إصابات العقار
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، بلاغ بسقوط أجزاء من خلف العقار رقم 23 شارع اسحق نديم باللبان، بدون إصابات، والعقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار، و صادر له قرار هدم رقم14 لسنة 2019.
 
ووجهت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك عصام جابر بإدارة المشروعات، وأحمد سالم بالتدخل السريع، وجرى إزالة الأجزاء الخطرة.
 
وكان حي الجمرك بالإسكندرية، قد قام بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار 2ص / 4 ت  زاوية جميعي التابع لحى الجمرك، والعقار خالٍ من السكان وصادر له قرار هدم، وتم رفع مخلفات الأتربة.
 
  
وقامت إدارة المشروعات بحى الجمرك بالإسكندرية، بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 43العنانى باللبان، وهو عقار خالٍ من السكان، كما تم إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار رقم31 الجميعى بالمنشية، والعقارين خالين من السكان وصادر لهما قرار هدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مخلفات الأتربة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين. 
 
 
 

الاسكندرية

حى الجمرك

انهيار عقار

احياء الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة