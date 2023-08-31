اليوم السابع
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سائق يصيب آخر بسلاح أبيض فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بالدقى

الخميس، 31 أغسطس 2023 09:26 ص
سائق يصيب آخر بسلاح أبيض فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بالدقى مشاجره - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين سائقين بمنطقة الدقي  بسبب خلاف على أولوية المرور، مما أسفر عن إصابة أحدهما نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة الدقي، انتقل المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين سائقين، بسبب خلاف على أولوية المرور، انتهت بإصابة أحدهما نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. 
 
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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